Власти Петрозаводска будут добиваться расширения применения патентного налогообложения

Администрация Петрозаводска планирует в ближайшие 3 года добиться увеличения числа предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.

Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы", направленных в Петросовет вместе с проектом городского бюджета.

Власти Петрозаводска намерены добиваться внесения изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".

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