12:05, 18 Декабря 2018
Власти Петрозаводска будут добиваться расширения применения патентного налогообложения
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Администрация Петрозаводска планирует в ближайшие 3 года добиться увеличения числа предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.
Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петрозаводского городского округа на 2019-2021 годы", направленных в Петросовет вместе с проектом городского бюджета.
Власти Петрозаводска намерены добиваться внесения изменений в закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия".
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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