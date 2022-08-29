Власти Петрозаводска готовятся снести незаконный объект в центре города

На улице Кирова в Петрозаводске будет снесен незаконно установленный гараж.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на улице Кирова в районе дома № 5 будет демонтирован незаконно возведенный гараж.

Владельца гаража проинформировали о том, что освободить земельный участок надо будет после 15 сентября, но не позднее 30 числа того же месяца.

Ранее власти Петрозаводска предупредили горожан о сносе гаражей в Октябрьском районе.