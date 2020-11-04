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Власти Петрозаводска готовы продолжить наводить порядок с вывесками, несмотря на конфликт с предпринимателями

Новости. Общество
11:40, 05 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Администрация Петрозаводска и Петросовет намерены продолжить работу над заменой вывесок на фасадах зданий не только в центральной части города, но в отдаленных микрорайонах.

"Мы должны распространять полученный нами опыт на все районы столицы Карелии для того, чтобы продолжить преображение нашего города. Самое главное это то, что депутаты городского совета не одиноки в данном желании. Как показали последние события, горожане нас поддерживают. Мы слышим наказ своих избирателей и намерены его выполнять", – сказал исполняющий обязанности главы Петросовета Александр Ханцевич.

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