Власти Петрозаводска хотят получить более 400 млн рублей на ремонт дорог

Администрация Петрозаводска заявляет о намерении принять участие в федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги".

"Петрозаводск является участником федерального нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", что позволит существенные суммы привлекать в течение шести последующих лет. Это с 2019 года – 450 млн рублей и 600 млн рублей в среднем на последующие шесть лет.

Причем этот проект предполагает не только то, что работы коснутся асфальтобетонного покрытия непосредственно автодорог, но еще можно будет на эти деньги проводить ремонт тротуаров, замену бордюрных камней, мероприятия реализовывать по обеспечению дорожно-транспортной безопасности; по установке новых светофорных объектов, дорожных знаков, дорожной разметки", – рассказала замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

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