890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На федеральной трассе в Карелии остановили пьяного водителя "Жигулей"
07.06.2020 16:11
Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ) 6
Сегодня 07:15
Парфенчиков приказал приостановить все госзакупки в Карелии, кроме товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом 7
07.06.2020 16:51
Машина загорелась на ходу в Петрозаводске (ФОТО)
07.06.2020 16:22
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА НА БЕЛОПОРОЖСКИХ ГЭС, ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ И ОТМЕНА ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ КАРЕЛИИ
07.06.2020 19:00
В понедельник в Карелии потеплеет до +26 градусов
07.06.2020 17:15

Власти Петрозаводска и Карелии возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" (ФОТО)

Новости. Общество
11:13, 08 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

В честь столетней годовщины образования Карелии состоялась традиционная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в Петрозаводске.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, почтить память всех, кто отдал свою жизнь при защите Родины, к могиле Неизвестного солдата пришли глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания региона Элиссан Шандалович.


© Правительство Карелии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук также возложили цветы к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", отметили в администрации города.


© Администрация Петрозаводска

Ранее жителей Карелии с юбилеем республики поздравили Владимир Путин, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и многие другие.

Напомним, Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-08 12:54:42
Детскую горку ледяную отобрали, мёртвых привезли, огонь зажгли для чего? Чтобы пришли два человека и возложили цветы.
Там был детский смех и радость. Теперь запустение. Это наша цивилизация?
Неравнодушный
2020-06-08 13:04:40
кир, истории каждой страны нужны герои с немыслимыми подробностями их подвигов. Иначе соседи по джунглям слетят с катушек и обнаглеют вконец.
кир
2020-06-08 13:24:14
Неравнодушный, :)
новый
2020-06-08 11:32:19
Либерастня цветы не возложит. Им некогда, они за афроамериканцев переживают. Театральный критик Фукс, я правильно сказал ?
zanoza
2020-06-08 11:58:00
новый, так и ты цветы не возлагал и даже рядом не стоял ,но вякнуть надо обязательно:)
Лора
2020-06-08 11:32:08
Неужели нас всех ждёт такое будущее?
Два человека на расстоянии 4-10 метров и ....пустота....никого,как то не по себе даже....
zanoza
2020-06-08 11:58:49
Лора, пандемия не будет вечной, не переживайте :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
01.06.2020, 18:23
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 8
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 10
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  12
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 26
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
Сочи ждет гостей в санатории
Сегодня 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»