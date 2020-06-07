Власти Петрозаводска и Карелии возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" (ФОТО)

В честь столетней годовщины образования Карелии состоялась традиционная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в Петрозаводске.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, почтить память всех, кто отдал свою жизнь при защите Родины, к могиле Неизвестного солдата пришли глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания региона Элиссан Шандалович.



© Правительство Карелии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук также возложили цветы к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", отметили в администрации города.



© Администрация Петрозаводска

Ранее жителей Карелии с юбилеем республики поздравили Владимир Путин, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и многие другие.

Напомним, Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.