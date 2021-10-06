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Власти Петрозаводска избавят город от незаконных павильонов шиномонтажа

Новости. Общество
09:15, 06 Октября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Администрация Петрозаводска демонтирует незаконно установленные павильоны на Древлянке.

Власти Петрозаводска намерены демонтировать павильоны, которые незаконно воздвиг на Древлянке предприниматель. Об этом информирует пресс-центр городской администрации.

Специалисты мэрии выявили в районе здания по улице Попова, 3А три нестационарных объекта, где предоставляются услуги шиномонтажа. Павильоны без разрешения разместил индивидуальный предприниматель. Он не вносит плату за использование участков. В этой связи администрация обратилась в суд с иском об освобождении территории. Требования были удовлетворены. Однако до настоящего времени решение суда остается неисполненным. Кроме того, ответчик обязан выплатить неустойку за каждый день просрочки.

Предпринимателю было предложено несколько альтернативных земельных участков для продолжения коммерческой деятельности, однако гражданин не проявил к ним интереса, утверждают в мэрии.

В ближайшее время самовольно установленные строения будут демонтированы силами администрации. Объекты будут месяц находиться на ответственном хранении у подрядчика. В этот период собственник может забрать свое имущество. В противном случае объекты будут утилизированы. Кроме того, с предпринимателя, незаконно разместившего павильоны, будут взысканы средства за их демонтаж и хранение.

Земельный участок в районе здания по ул. Попова, 3А планируется представить с аукциона под магазин. 

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска продолжают борьбу с незаконными гаражами.

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