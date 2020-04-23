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Власти Петрозаводска ликвидируют аварию в Железнодорожном сквере (ФОТО)

Новости. Общество
12:03, 24 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В районе Гоголевского моста забился ливневой коллектор, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сотрудники Администрации и МКУ "Служба заказчика" приступили к ликвидации аварийной ситуации на территории Железнодорожного сквера.



Разлитие воды привело к усыханию деревьев в сквере. Их спилом занимается подрядная организация. 

На оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
сергей
2020-04-24 12:57:45
Где вы там видели сквер?????????????
Juniper59
2020-04-24 13:25:08
сергей, а теперь у них всё, что не парковка, не дорога и не застройка, называется сквером (а случайно уцелевшие куски леса - это парки; скажем, лес на Ивановских островах называется "парк Мудростров", "парк Ивановский" и так далее).
Так что проверьте по Яндекс-картам. Может, уже и газон под Вашим окном имеет отдельное гордое название.
Juniper59
2020-04-24 12:56:43
Какая  аварийная ситуация? Там эти несчастные берёзы и тополя усохли в болоте ещё при Маслякове...
Njkdez
2020-04-24 12:36:49
Спиленные дрова продаст Мирош..., а Гена оплатит матвееву адвоката. Пацаны своих не бросают, не по понятиям будет?
новый
2020-04-24 12:07:55
Детский сад втихаря там построят. Рядом с железной дорогой. Лучше места не нашли. Протестуны каменноборские, срочно найдите там ногу и краснокнижные лишайники,
prostor
2020-04-24 12:33:19
новый, это я про каменный бор
prostor
2020-04-24 12:28:48
новый, Да, там у дороги, у АЗС, ЖД путей, а выше на горке свалка от уборки города стекающая в сторону онежского озера, там самое лучшее место для строительства детского сада!!! И ваши дети будут "здоровыми" Забыл, там ведь ещё рядом чистейший гаражный кооператив!!!
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