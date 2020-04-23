Власти Петрозаводска ликвидируют аварию в Железнодорожном сквере (ФОТО)

В районе Гоголевского моста забился ливневой коллектор, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сотрудники Администрации и МКУ "Служба заказчика" приступили к ликвидации аварийной ситуации на территории Железнодорожного сквера.







Разлитие воды привело к усыханию деревьев в сквере. Их спилом занимается подрядная организация.





На оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.