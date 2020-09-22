Власти Петрозаводска начали готовиться к Рождеству

Зимой в Петрозаводске планируется проведение Рождественской ярмарки, сообщили в администрации города.

Проведение Рождественской ярмарки обсудили заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов и глава города Ирина Мирошник.

В конце декабря на площади Кирова в Петрозаводске планируется открыть ставшую уже традиционной Рождественскую ярмарку. Рабочее совещание по подготовке масштабного мероприятия прошло сегодня в администрации города.

В этом году, как и в прошлом, на центральной площади карельской столицы планируется установить каток с искусственным льдом, который станет центром притяжения для детей и взрослых. Для посетителей будет работать фуд-корт и домики с товарами местных производителей. В дни открытия и закрытия Рождественской ярмарки пройдут праздничные концерты с угощениями. Кроме того, для гостей ежедневно будут проходить анимационные программы и подвижные игры.