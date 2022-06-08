Власти Петрозаводска напомнили о запрете купаться и жечь костры, несмотря на праздничные дни

В преддверии длинных выходных администрация столицы Карелии рассказали о правилах безопасности.

В мэрии напомнили, что с 20 мая на территории Петрозаводска введен особый противопожарный режим. В соответствии с постановлением запрещается разводить костры в лесопарковых зонах, сжигать мусор, траву, листву, складировать горючие материалы и другое. За нарушение данного предписания предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, запрещено купание во всех водоемах, расположенных на территории карельской столицы, — Петрозаводской губы Онежского озера, Лососинки, Неглинки и Сельгской Речки, Четырехверстного озера. Запрет распространяется также на пожарные водоемы и обводненные каналы. В настоящее время проводится работа по организации забора воды и почвы в местах массового пребывания людей для проведения анализа.

Ранее сообщалось, администрация столицы Карелии подготовит информацию, где петрозаводчанам можно будет купаться.