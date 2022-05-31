Власти Петрозаводска обещают разобраться с местами для купания в городе

Администрация столицы Карелии подготовит информацию, где петрозаводчанам можно будет купаться.

На планерном совещании в мэрии сегодня, 6 июня, жителям Петрозаводска напомнили о том, что с 1 июня в черте города купание в Онежском озере запрещено. Поводом стала информация, опубликованная в минувшее воскресенье на «Столице на Онего». Жители Петрозаводска открыли купальный сезон на пляже, где утонули подростки. Горожане купаются в районе набережной Варкауса, несмотря на запрет.

Участвующие в планерном совещании петрозаводчане задали чиновникам резонный вопрос: «А где гражданам купаться?»

«На сегодняшний день сделаны запросы в Роспотребнадзор о состоянии почвы и воды. Как только придет официальный ответ, мы сразу граждан оповестим. Места отдыха на сегодняшний день в городе есть. Совместно с комитетом ЖКХ отработаем и подготовим информацию, где можно отдыхать горожанам», — ответила на планерке первый заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.