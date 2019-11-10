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Новости. Общество
16:02, 10 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска напомнили управляющим организациям о необходимости подсыпки тротуаров и пешеходных дорожек

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Сотрудниками комитета жилищно-коммунального хозяйства зафиксированы факты отсутствия противогололедных материалов на придомовых территориях.

Специалисты администрации Петрозаводска проводят контрольные мероприятия по зимнему содержанию придомовых территорий. В рамках этой работы выявлены факты недостаточной подсыпки противогололедными материалами в ряде дворов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Петрозаводске ожидается потепление, усилится гололедица. В преддверии повышения температуры воздуха администрация напоминает управляющим организациям о необходимости оперативной подсыпки пешеходных дорожек и тротуаров противогололедными материалами. Контроль за работой УК и ТСЖ будет усилен.

Сообщить о ненадлежащем содержании придомовой территории горожане могут в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21.

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Комментарии

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тетка
2019-11-10 18:19:55
В разных местах города была в выходные, везде на тротуарах голый лед. Очень "комфортная среда". Спасибо мэрии и петросовету за "заботу" о нас.
кир
2019-11-10 17:52:16
Столько юристов выпускают ежегодно, а правильно составить договор с дворником не могут. Дворник должен работать по погоде, невзирая на время суток. Прописать это слабо? Гололед -
12 часов в сутки засыпать песком в непрерывном режиме. Годовой баланс рабочего времени можно и нужно соблюдать. И снег не каждый день падает.
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