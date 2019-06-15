Власти Петрозаводска направят около 700 млн рублей на благоустройство города

Эта сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям.

По словам мэра карельской столицы Ирины Мирошник, в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.

"У муниципалитетов появляются достаточно большие возможности. И когда выделяются такие значительные средства, важно грамотно ими распорядиться", - говорит Ирина Мирошник.

Как проходит благоустройство Петрозаводска читайте далее.