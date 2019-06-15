Власти Петрозаводска направят около 700 млн рублей на благоустройство города

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Эта сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям.
По словам мэра карельской столицы Ирины Мирошник, в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.
"У муниципалитетов появляются достаточно большие возможности. И когда выделяются такие значительные средства, важно грамотно ими распорядиться", - говорит Ирина Мирошник.
Как проходит благоустройство Петрозаводска читайте далее.
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