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Власти Петрозаводска назвали сроки выплаты декабрьской зарплаты бюджетникам

Новости. Общество
09:57, 15 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Алпаткин

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Администрация Петрозаводска планирует выплатить декабрьскую зарплату работникам бюджетных организаций до Нового года.

Об этом сообщила председатель комитета финансов Петрозаводска Елена Логинова на заседании комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

В бюджет города до конца 2021 года поступит дополнительно 128 млн рублей.

«Средства будут направлены, в том числе на оплату труда работникам учреждений бюджетной сферы для обеспечения выплаты заработной платы за декабрь в декабре текущего года», — сообщили в пресс-службе Петросовета.

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