Власти Петрозаводска назвали сроки выплаты декабрьской зарплаты бюджетникам

Администрация Петрозаводска планирует выплатить декабрьскую зарплату работникам бюджетных организаций до Нового года.

Об этом сообщила председатель комитета финансов Петрозаводска Елена Логинова на заседании комиссии Петросовета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

В бюджет города до конца 2021 года поступит дополнительно 128 млн рублей.

«Средства будут направлены, в том числе на оплату труда работникам учреждений бюджетной сферы для обеспечения выплаты заработной платы за декабрь в декабре текущего года», — сообщили в пресс-службе Петросовета.