Власти Петрозаводска назвали цену квадратного метра при продаже муниципального имущества

Администрация столицы Карелии планирует в 2020 году приватизировать 30 объектов муниципальной недвижимости.

Еще 2 объекта включены в план приватизации на 2021 и 2022 годы.

Это следует из проекта решения Петросовета о утверждении программы приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

К проекту приложен перечень объектов – отдельно стоящие здания, нежилые помещения на первых этажах, в цоколях и подвалах жилых домов, один объект незавершенного строительства.

По какой цене собираются продавать это имущество, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".