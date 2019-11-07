12:58, 07 Ноября 2019
Власти Петрозаводска назвали цену квадратного метра при продаже муниципального имущества
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Администрация столицы Карелии планирует в 2020 году приватизировать 30 объектов муниципальной недвижимости.
Еще 2 объекта включены в план приватизации на 2021 и 2022 годы.
Это следует из проекта решения Петросовета о утверждении программы приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
К проекту приложен перечень объектов – отдельно стоящие здания, нежилые помещения на первых этажах, в цоколях и подвалах жилых домов, один объект незавершенного строительства.
По какой цене собираются продавать это имущество, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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