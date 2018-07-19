Власти Петрозаводска назвали улицы, где пройдет ямочный ремонт

В Петрозаводске в ближайшее время начинается второй этап ямочного ремонта, сообщили в городской администрации.

До 31 августа предусмотрено восстановление 4,6 тысячи квадратных метров поврежденного дорожного покрытия.

Специалисты администрации города составили список улиц, на которых на следующей неделе начнется очередной этап "ямочного" ремонта.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, фрезеровка и последующее восстановление асфальтобетонного покрытия запланированы на перекрестках проспекта А. Невского с улицами "Правды" и Маршала Мерецкова, перекрестке улиц "Правды", Лыжной, Калинина и Ключевского шоссе. Также предусмотрен ремонт участков улиц Станционной, Матросова, Связи, Муезерской, Коммунальной (между улицами Гоголя и Горького) и нескольких проездов на дворовые территории в центральной части города.

Дорожные работы будет производить ИП Мосоян Р.С.

"Контракт должен быть подписан в срок до 24 июля, после чего подрядчик обязан немедленно приступить к ремонту названных участков", - пояснил Андрей Бекелев.