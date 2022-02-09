Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что 25-этажное здание на месте снесенного магазина может появиться, когда застройщик подготовит необходимый пакет документов.

Строительство 25-этажного дома с подземным паркингом на месте снесенного магазина на набережной Варкауса в Петрозаводске получит одобрение властей карельской столицы, когда застройщики предоставят необходимый пакет документов. Об этом заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Ранее администрация отказала в выдаче разрешения на строительство объекта из-за несоответствия предоставленных документов требованиям действующего законодательства.

«За повторным разрешением подрядчик сможет обратиться после того, как комплект документов будет соответствовать утвержденным регламентам. При правильном оформлении заявки разрешение застройщиком будет получено. Остальное — компетенция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному контролю, куда мы и обратились незамедлительно», — заявил Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска пояснил, что администрация города не имеет возможности запретить строить небоскреб на набережной Варкауса.

«Существует определенный регламент, которому мы все обязаны подчиняться. Генплан Петрозаводска и проект планировки данного участка уже давно предусматривают реализацию подобного проекта. Оснований для отказа в выдаче разрешения на его постройку — они перечислены в Градостроительном кодексе РФ — у городских властей нет», — заявил Любарский.

Глава города подчеркнул, что администрации для одобрения строительной инициативы необходимы исключительно верно подготовленные документы, которые обязаны предоставить застройщики.

«Так что во избежание дальнейших кривотолков процитирую свой ответ на упрек в формализме: „В сухом остатке — приносят документы — выдаём разрешение. Все остальное не в компетенции мэрии“», — резюмировал Любарский.

Напомним, собственниками участка и здания № 13 по наб. Варкауса являются ООО «ЛифтСтрой», ООО «САНА+». Ранее горожане заявляли, что на огороженной забором территории снесенного магазина ведутся работы.