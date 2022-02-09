890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
09.02.2022 23:09
Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия 6
Сегодня 07:25
Парфенчиков назвал райцентр Карелии, который надо рассматривать как спутник Петрозаводска 12
09.02.2022 15:47

Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса

Новости. Общество
14:32, 10 Февраля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что 25-этажное здание на месте снесенного магазина может появиться, когда застройщик подготовит необходимый пакет документов.

Строительство 25-этажного дома с подземным паркингом на месте снесенного магазина на набережной Варкауса в Петрозаводске получит одобрение властей карельской столицы, когда застройщики предоставят необходимый пакет документов. Об этом заявил в соцсети мэр Петрозаводска Владимир Любарский. Ранее администрация отказала в выдаче разрешения на строительство объекта из-за несоответствия предоставленных документов требованиям действующего законодательства.

«За повторным разрешением подрядчик сможет обратиться после того, как комплект документов будет соответствовать утвержденным регламентам. При правильном оформлении заявки разрешение застройщиком будет получено. Остальное — компетенция Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному контролю, куда мы и обратились незамедлительно», — заявил Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска пояснил, что администрация города не имеет возможности запретить строить небоскреб на набережной Варкауса. 

«Существует определенный регламент, которому мы все обязаны подчиняться. Генплан Петрозаводска и проект планировки данного участка уже давно предусматривают реализацию подобного проекта. Оснований для отказа в выдаче разрешения на его постройку — они перечислены в Градостроительном кодексе РФ — у городских властей нет», — заявил Любарский.

Глава города подчеркнул, что администрации для одобрения строительной инициативы необходимы исключительно верно подготовленные документы, которые обязаны предоставить застройщики.

«Так что во избежание дальнейших кривотолков процитирую свой ответ на упрек в формализме: „В сухом остатке — приносят документы — выдаём разрешение. Все остальное не в компетенции мэрии“», — резюмировал Любарский.

Напомним, собственниками участка и здания № 13 по наб. Варкауса являются ООО «ЛифтСтрой», ООО «САНА+». Ранее горожане заявляли, что на огороженной забором территории снесенного магазина ведутся работы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2022-02-10 15:07:30
Влепили свечку на Анохина. Приподнялись. Чапаева довели до ума. Поднялись. Дальше можно работать. Вот вопрос. Зачем пустили на Анохина свечку? Кто и кому проплатил? Там место дороге было. Соединить Чапаева и Анохина, т.е. центр.
Серж
2022-02-10 14:59:29
Ну славу богу , договорились . ФСБ и МВД ничего не заметили ?? Высший класс .
VladPTZ
2022-02-10 14:55:12
Ну снесли магазин, построят небоскреб, кому он мешает? Напихаются жители в этот человейник, подерутся из-за парковки но это их проблемы, не покупали бы в человейнках то их бы не строили.
Горожанин
2022-02-10 15:05:23
VladPTZ, а где еще можно купить, ибо строят только "человейники"?!
Клещ
2022-02-10 14:50:23
Никто и не сомневался.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»