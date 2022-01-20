Власти Петрозаводска не знают, что за объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онего

В администрации столицы Карелии не располагают конкретной информацией о том, что за объект появится на набережной Варкауса, где ранее была снесена постройка магазина бытовой техники.

В Петрозаводске территория на набережной Варкауса, 13, где ранее располагался магазин «Шанс», обнесена забором. По информации горожан, внутри периметра ведутся работы. Местные жители заявляют, что до них не доведена информация о том, что за объект будет возведен на набережной Онежского озера.

«Непонятно, что тут будут строить и что происходит с обликом города. Речь о снесенном здании магазина „Шанс“. Сейчас ведется выемка грунта почти по всему периметру забора. Паспорта объекта нет и это очень странно, обычно всегда на стройплощадках есть информация, кто строит, что строит. Непонятно, есть ли разрешение на строительство? Выемка грунта подразумевает уже строительство», — заявил автор обращения на сайт издания «Столица на Онего».

В мэрии Петрозаводска «Столице на Онего» сообщили, что к ним не обращались физические или юридические лица за получением разрешения на ведение строительных работ. Администрация не выдавала разрешения на строительство объектов капитального строительства на этом участке.

Известно, что собственниками участка и здания № 13 по наб. Варкауса являются ООО «ЛифтСтрой», ООО «САНА+».

В сентябре 2021 года хозяева земли и постройки обратились в мэрию с уведомлением о планируемом сносе указанного объекта. В ноябре прошлого года от здания магазина остались одни руины.

По информации администрации Петрозаводска, в настоящее время ведутся работы по демонтажу фундаментов данного здания.

При этом в мэрии сообщили, что не знают, какой объект появится на месте снесенного магазина на набережной Онежского озера.

«Информацией о параметрах планируемого объекта на месте бывшего магазина „Шанс“ на данный момент не располагаем», — говорится в ответе мэрии на вопрос «Столицы на Онего».

В фирме «Сана» «Столице на Онего» оперативно не прокомментировали суть производимых работ на объекте. Издание отправило в адрес строительной компании запрос.

Напомним, ранее горожане были обеспокоены сносом относительно нового здания торгового центра «Шанс» на набережной Варкауса.

Как объяснил глава города Владимир Любарский, решение о сносе здания принял собственник земельного участка. При этом в соответствии с градостроительным планом данная территория отнесена к зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

«Это значит, что в перспективе здесь могут появиться дома высотой от 5 до 25 надземных этажей», — констатировал глава города.

При этом Владимир Любарский заверил, что на месте расположенных рядом стадиона, конькобежной дорожки и здания бывшей спортивной школы, давно закрытой из-за аварийного состояния, появятся спортивные объекты.