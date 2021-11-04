В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)

Бывший магазин бытовой техники на набережной Варкауса в Петрозаводске почти разрушен.

В редакции «Столицы на Онего» появились фото руин на месте бывшего магазина «Шанс», располагавшегося по адресу: набережная Варкауса, 13. Как видно по фотографиям, от здания почти ничего не осталось — на месте бывшего магазина находится лишь груда обломков. Рядом расположена строительная техника.

Напомним, ранее горожане были обеспокоены сносом относительного нового здания торгового центра «Шанс» на набережной Варкауса.

Как объяснил глава города Владимир Любарский, решение о сносе здания принял собственник земельного участка. При этом в соответствии с градостроительным планом данная территория отнесена к зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

«Это значит, что в перспективе здесь могут появиться дома высотой от 5 до 25 надземных этажей», — констатировал глава города.

При этом Владимир Любарский заверил, что на месте расположенных рядом стадиона, конькобежной дорожки и здания бывшей спортивной школы, давно закрытой из-за аварийного состояния, появятся спортивные объекты.