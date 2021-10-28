Глава Петрозаводска: на месте снесенного магазина на Варкауса могут появиться 25-тиэтажные дома

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о судьбе земельного участка на набережной Варкауса, где снесли магазин бытовой техники.

Как пишет глава Петрозаводска на своей странице в соцсети, в администрацию города начинают поступать обращения обеспокоенных горожан с требованием объяснить, чем городу помешал и почему был снесен торговый центр «Шанс» на пересечении улицы Московской и набережной Варкауса.

«Друзья, я понимаю, что услугами данного магазина, возможно, пользовалось немало горожан, которым было комфортно совершать там покупки. Но, похоже, что покупателей все же было недостаточно для рентабельной работы, раз собственник торгового центра решил снести его, чтобы распорядиться землей по-новому. Конечно, администрация Петрозаводска не принимала решения о ликвидации торгового центра, поскольку он не принадлежит городу. Да, в наш адрес поступило уведомление о сносе объекта, но само решение было принято его владельцами», — сообщил Владимир Любарский.

Мэр города высказал предположения и о дальнейшей судьбе освобождаемого земельного участка, хотя собственник с заявлением о выдаче разрешения на строительство в адрес администрации Петрозаводска пока не обращался. По словам Любарского, в соответствии с градостроительным планом данная территория отнесена к зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

«Это значит, что в перспективе здесь могут появиться дома высотой от 5 до 25 надземных этажей», — констатировал глава города.

При этом Владимир Любарский в очередной раз заверил, что стадион, конькобежную дорожку и здание бывшей спортивной школы, давно закрытой из-за аварийного состояния, которые находятся по соседству со снесенным магазином, ждет совсем другая судьба.

«На их месте должен появиться новый современный спортивный комплекс. Что это будет за объект — ФОК или ФОКОТ — зависит от объемов привлеченного нами финансирования и подготовленного специалистами проекта. В первую же очередь необходимо завершить снос аварийного здания по Варкауса, 15 А — работы подрядчиком уже начались. Заброшенное здание бывшей спортивной школы остается привлекательным местом для игр местных детей и подростков, представляя реальную угрозу их жизни и здоровья», — отметил глава городской администрации.

Напомним, многоуровневые дорожные развязки, тоннели и подземные переходы предусмотрены Генпланом Петрозаводска