Власти Петрозаводска не стали обсуждать перенос Дерева дружбы на Градостроительном совете

Вопрос оказался исключен из повестки очередного заседания совета после заявления Союза архитекторов в защиту памятного знака.

В администрации Петрозаводска 20 июня состоялось очередное заседание Общественного градостроительного совета, которое планировалось провести еще на прошлой неделе. Как рассказала журналистам член совета, архитектор Елена Ициксон, заседание было назначено на 14 июня, и в его повестку был включен вопрос о переносе памятного знака "Дерево дружбы", на месте которого глава городского округа Ирина Мирошник намерена установить стелу "Город воинской славы". Однако после того, как Союз архитекторов Карелии выступил с заявлением в защиту Дерева дружбы, заседание Градостроительного совета было перенесено на 20 июня, а вопрос о памятном знаке был вообще исключен из повестки.

Большинство членов совета поставило свои подписи под заявлением Союза архитекторов Карелии, в котором, в частности, говорится: "Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие. Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это дерево устанавливалось еще в советские годы. Кроме того, березовая Аллея Городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом Дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео... Помимо Дерева Дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться".

Однако на заседании Градостроительного совета 20 июня про Дерево дружбы старалась не вспоминать ни одна сторона. Елена Ициксон заметила лишь, что у городской администрации нет преемственности, но стоило архитектору лишь упомянуть про Аллею городов-побратимов, как участники заседания поспешили уйти от неудобной темы.