Власти Петрозаводска обещают не дать построить многоэтажки вместо садика и школы на Древлянке

Администрация Петрозаводска считает необходимым строительство детского сада и школы на территории жилого комплекса "Каскад" микрорайона "Древлянка -9", сообщили в мэрии города.

После появления в СМИ информации о планах застройщика возвести многоэтажные дома вместо детского сада и школы в районе "Каскада" в администрации города заявили, что согласно действующему законодательству строительство объектов микрорайона "Древлянка-9" должно осуществляться в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

"Застройщику будет отказано в разрешении на строительство многоквартирных домов на данных земельных участках, в случае поступления такового", - отметили в мэрии города.

На Древлянке-9 по утвежденной докуменации должны посроить детский сад на 190 мест и школу на 520 мест.

"Администрация Петрозаводского городского округа строго придерживается позиции необходимости строительства образовательных учреждений на территории жилого комплекса "Каскад" микрорайона "Древлянка-9" и считает необходимым использовать земельные участки по их назначению, предусмотренному документацией по планировке территории», - заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска.