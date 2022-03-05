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Власти Петрозаводска объяснили, как они потеряли право наказывать «маршрутчиков» за срывы расписания

Новости. Общество
07:05, 09 Марта 2022
фото: © "Столица на Онего"

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Привлекать владельцев «маршруток» к ответственности за несобюлюдение расписания движения запрещают изменения в зхаконодательстве, принятые в прошлом году.

Об этом говорится в отчете об итогах работы администрации Петрозаводска за 2021 год, который поступил в Петросовет.

«С 01.09.2021 вступил в силу Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.04.2021 № 145 „Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом“… Отсутствие в данных Правилах обязанности перевозчика осуществлять контроль за соблюдением установленного расписания движения транспортных средств не позволяет администрации во взаимодействии с контролирующими органами привлекать транспортные компании к административной ответственности за указанное нарушение», — сказано в документе.

Как утверждают в администрации, она подготовила предложения по внесению изменений в правила, чтобы обязать автоперевозчиков самостоятельно контролировать расписание движения.

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