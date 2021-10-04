Власти Петрозаводска объяснили, зачем рабочие массово обрезают деревья на улицах города

Работы по формовочной обрезке деревьев развернулись в нескольких районах столицы Карелии.

Об этом сообщили в администрации города.

«Уход за зелеными насаждениями организован с учетом биологических особенностей видов и обусловлен необходимостью удаления волчковых побегов, ограничения роста деревьев и придания им единого облика», — пояснили в мэрии.



Планируется привести в порядок 600 молодых деревьев. В перечне работ — обрезка лип, кленов, рябин, черемух, ясеней и туй, высаженных на проспектах Ленина и Александра Невского, улицах Фридриха Энгельса, «Правды», Анохина, Маршала Мерецкова, Свердлова и Герцена, а также в сквере Вечный Огонь. Кроме того, в рамках сезонного ухода за растениями подрядчик планирует обрезку более возрастных деревьев — яблонь (на улицах Ровио и Лыжной, проспекте Александра Невского) и серебристых ив, высаженных в сквере 71-й Стрелковой Дивизии.