Власти Петрозаводска объявили о начале отопительного сезона

Подключение соцобъектов и жилых домов к теплоснабжению начнется сегодня в Петрозаводске.

Об этом сообщили в администрации города.

«Подключение социальных объектов и жилищного фонда будет производиться в течение дня», - говорится в сообщении.

Администрация карельской столицы обратилась к горожанам с просьбой в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внешних инженерных сетях сообщать об этом своим управляющим организациям или в ЕДДС по телефону – 051.