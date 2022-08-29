Власти Петрозаводска объявили о начале отопительного сезона

Подключение соцобъектов и жилых домов к теплоснабжению начнется сегодня в Петрозаводске.
Об этом сообщили в администрации города.
«Подключение социальных объектов и жилищного фонда будет производиться в течение дня», - говорится в сообщении.
Администрация карельской столицы обратилась к горожанам с просьбой в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внешних инженерных сетях сообщать об этом своим управляющим организациям или в ЕДДС по телефону – 051.
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