Власти Петрозаводска объявили цену, по которой будут выкупать квартиры у жителей города

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов для покупки 45 квартир, в том числе, у жителей города.
Уведомление об этом размещено на официальном сайте мэрии.
Планируется приобрести 32 однокомнатных благоустроенных квартиры общей площадью не менее 28 кв. метров — их передадут детям-сиротам.
Кроме того, объявлены 13 аукционов по приобретению квартир различной площади для переселенцев из аварийного жилья.
«Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения — 44 208 рублей», — говорится в сообщении.
Какие нужны квартиры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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