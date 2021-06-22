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Власти Петрозаводска объявили цену, по которой будут выкупать квартиры у жителей города

Новости. Общество
14:17, 23 Июня 2021
фото: Валентина Певцова/ТАСС

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукционов для покупки 45 квартир, в том числе, у жителей города.

Уведомление об этом размещено на официальном сайте мэрии.

Планируется приобрести 32 однокомнатных благоустроенных квартиры общей площадью не менее 28 кв. метров — их передадут детям-сиротам.

Кроме того, объявлены 13 аукционов по приобретению квартир различной площади для переселенцев из аварийного жилья.

«Цена контракта рассчитана исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения — 44 208 рублей», — говорится в сообщении.

Какие нужны квартиры, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Mike
2021-06-23 14:41:57
Губа не дура! Реальная стоимость квадратного метра даже вторичного жилья сейчас в Петрозаводске не менее 70 тысяч рублей за квадратный метр. Сами же на своем сайте публиковали не так давно. Пусть дураков ищут, кто продаст в 2 раза дешевле!
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