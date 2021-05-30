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Власти Петрозаводска предупредили о сносе незаконных гаражей на Зареке

Новости. Общество
18:20, 31 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске владельцы незаконно установленных гаражей на Зареке должны снести их в течении двух недель, сообщили в администрации города.

Мэрия Петрозаводска предупредила владельцев незаконно установленных гаражей по улице Правды  в районе ГСК «Онега - 6» о необходимости освободить земельные участки.

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Убрать постройки собственники должны будут своими силами до 8 июня.

Также под снос должны пойти нестационарные объекты, расположенные на улице Куйбышева в районе дома № 20. Осободить участок необходимо до 7 июня.

Кроме того, до 15 июня нужно убрать  гараж, установленный на улице Кутузова в районе дома № 2.

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