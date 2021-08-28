Власти Петрозаводска обосновали установку светофоров, которые приводят к «пробкам» на дорогах

Администрация Петрозаводска обязана принимать решения об установке новых светофоров исходя из определенных критериев, прописанных в законодательстве, даже если это приводит к «пробкам» на дорогах.

Такие разъяснения дал сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, согласно законодательству, установка светофоров обязательна, если интенсивность движения автотранспорта и пешеходов на том или ином участке достигает определенных показателей. Для автотранспорта этот показатель составляет не менее 1 тыс. в час для дорог с разделительной полосой и не менее 600 единиц в час для остальных дорог. Также светофор устанавливают, если интенсивность движения пешеходов в одном направлении достигает 150 человек в час.

«Кто-то положительно оценивает динамику установки светофорных объектов на территории города Петрозаводска, кто-то критикует за то, что проезжать стало сложнее… Если у нас есть такая интенсивность движения на том или ином участке дороги, в соответствии с требованиями ГОСТов и федеральных законов мы просто обязаны вводить светофорное регулирование… Мы обязаны обеспечить безопасность дорожного движения даже в минус может быть какому-то комфорту передвижения», — пояснил Масляков.

Он отметил, что установка светофоров, оборудование «лежачих полицейских», пешеходных переходов, ограждений и другие мероприятия привели к сокращению аварийности на дорогах города по некоторым показателям почти в 2 раза.

«Я думаю, это более чем хороший результат нашей работы совместно с ГИБДД», — добавил начальник управления.