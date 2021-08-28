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Власти Петрозаводска обосновали установку светофоров, которые приводят к «пробкам» на дорогах

Новости. Общество
11:47, 30 Августа 2021
фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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Администрация Петрозаводска обязана принимать решения об установке новых светофоров исходя из определенных критериев, прописанных в законодательстве, даже если это приводит к «пробкам» на дорогах.

Такие разъяснения дал сегодня на совещании в мэрии начальник Управления дорожного хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

По его словам, согласно законодательству, установка светофоров обязательна, если интенсивность движения автотранспорта и пешеходов на том или ином участке достигает определенных показателей. Для автотранспорта этот показатель составляет не менее 1 тыс. в час для дорог с разделительной полосой и не менее 600 единиц в час для остальных дорог. Также светофор устанавливают, если интенсивность движения пешеходов в одном направлении достигает 150 человек в час.

«Кто-то положительно оценивает динамику установки светофорных объектов на территории города Петрозаводска, кто-то критикует за то, что проезжать стало сложнее… Если у нас есть такая интенсивность движения на том или ином участке дороги, в соответствии с требованиями ГОСТов и федеральных законов мы просто обязаны вводить светофорное регулирование… Мы обязаны обеспечить безопасность дорожного движения даже в минус может быть какому-то комфорту передвижения», — пояснил Масляков.

Он отметил, что установка светофоров, оборудование «лежачих полицейских», пешеходных переходов, ограждений и другие мероприятия привели к сокращению аварийности на дорогах  города по некоторым показателям почти в 2 раза.

«Я думаю, это более чем хороший результат нашей работы совместно с ГИБДД», — добавил начальник управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тупой старик
2021-08-30 13:42:19
Каменный век,блин! За 30 лет сообразить не могут : как правильно делать нужно!?!
Os
2021-08-30 12:21:59
Лучше уж светофоры. А то пешеходов все равно не пропускают, и подземных переходов в городе нет.
Leopol'd
2021-08-30 12:18:19
Вчера посмотрел на очередное, гениальное внедрение! Светофор у Левашовского бульвара, на Кирова. Там и так поворот только направо был...
Теперь имеем светофор в 50м от перекрестка с Ленина и в 5м от остановки транспорта. Вангую! )) Вечером пробка будет начинаться за перекрестком Ленина-Кирова и изрядно портить пропускную способность нормального перекрестка.
насмешница
2021-08-30 13:12:18
Leopol'd,
зато вокруг всего ЖК Изумрудный нет НИ ОДНОГО пешеходного перехода. Движение от дома в любую сторону сопряжено с риском для жизни. А ведь там, наверное, живут старики и дети тоже. Им перебегать дорогу между сплошным потоком машин трудновато, я думаю
Успешный
2021-08-30 13:44:04
насмешница, наверное там кто-то живет. Правильно думаешь :)
David.
2021-08-30 11:59:02
Когда интеллект заменен гостом. Проще воткнуть палку с цветомузыкой, чем строить полосы и съезды. Когда доказано, что ликвидация светофоров повышает пропускную способность и снижает аварийность, эти делают все наоборот.
Кеша
2021-08-30 12:24:59
David., вот и за таких , простите меня, .... город и не едет , а больше стоит .
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