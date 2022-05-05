Власти Петрозаводска определили место для торговли сувенирами на набережной

Администрация города объявила аукцион на размещение нестационарного торгового объекта в районе речного вокзала.

Мэрия объявила аукцион на право получения решения на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного в районе речного вокзала на проспекте Карла Маркса. Площадь предназначена для оказания туристических услуг с возможностью реализации сувенирной продукции. Срок действия решения — два года, сообщили в администрации Петрозаводска.

На аукцион выставлен один лот. Площадь занимаемого земельного участка 15 кв. м, площадь киоска — 6 кв. м. Начальная цена — 67374 рублей.

Заявки на участие принимаются до 26 мая.

Аукцион будет проводиться 31 мая. Его участников определят 30 мая.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске продаются участки для размещения складов и автостоянок.