Власти Петрозаводска опубликовали правила размещения рекламы на зданиях

Администрация Петрозаводска опубликовала список правил, в соответствии с которыми в городе могут размещаться вывески на зданиях.

Власти карельской столицы опубликовали на своем сайте постановление "Об утверждении Положения о порядке размещения и оформления вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Документ подписан главой города Ириной Мирошник.

В соответствии с постановлением, петрозаводские вывески не должны нарушать эстетических качеств городской среды и портить внешний вид и техническое состояние фасадов. Помимо этого, размещение вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений не должно перекрывать ценные архитектурно-художественные элементы и скульптурный декор зданий.

О том, какие должны быть буквы, как должна крепиться реклама на здания, и многое другое, что придумала мэрия, - читайте в списке требований в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".