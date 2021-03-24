Власти Петрозаводска отчитались о результатах отлова бездомных животных

Сотрудники мэрии Петрозаводска призывают владельцев домашних животных не выпускать их одних на улицу, поскольку там регулярно ведется отлов.

Компания "Северин" ведёт отлов безнадзорных животных в карельской столице. Подрядчик работает в разных районах города, в том числе, в соответствии с заявками, поступающими от петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"С середины марта организация отловила 35 собак. За животными осуществляются необходимый присмотр и уход. Специалисты администрации совместно с сотрудниками службы отлова провели объезд для выявления стай собак, по которым поступают обращения от горожан. Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных", - говорится в заявлении мэрии города.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак, сообщают в администрации.

"С 2019 году при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животных. В результате слаженной работы удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации "Первый петрозаводский общественный приют", "Надежда", "Дорога домой", а также неравнодушные горожане", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как добрые люди собрали бездомным псам Петрозаводска более четырех тонн гречки.