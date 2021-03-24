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Власти Петрозаводска отчитались о результатах отлова бездомных животных

Новости. Общество
12:20, 25 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа /ВК
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Сотрудники мэрии Петрозаводска призывают владельцев домашних животных не выпускать их одних на улицу, поскольку там регулярно ведется отлов.

Компания "Северин" ведёт отлов безнадзорных животных в карельской столице. Подрядчик работает в разных районах города, в том числе, в соответствии с заявками, поступающими от петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"С середины марта организация отловила 35 собак. За животными осуществляются необходимый присмотр и уход. Специалисты администрации совместно с сотрудниками службы отлова провели объезд для выявления стай собак, по которым поступают обращения от горожан. Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных", - говорится в заявлении мэрии города. 

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак, сообщают в администрации.

"С 2019 году при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животных. В результате слаженной работы удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации "Первый петрозаводский общественный приют", "Надежда", "Дорога домой", а также неравнодушные горожане", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как добрые люди собрали бездомным псам Петрозаводска более четырех тонн гречки.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-25 12:55:49
Отловили они 35 собак и 40 выпустили, вот так дербанят бюджет на собаках.
бюджет
2021-03-25 12:52:23
3-й год тратят наши налоги на хрен знает что! Надо не стерилизацию, а утилизацию бездомных псов проводить! И кусать не будут, и чище будет, и деньги на благое дело будут. Лучше бабульке с Куркиек денег дайте!
кир
2021-03-25 12:30:06
Мало отловили, потому что плохо работают. Абы как.
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