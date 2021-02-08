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Добрые люди собрали бездомным псам Петрозаводска более четырех тонн гречки

Новости. Общество
08:05, 09 Февраля 2021
фото: © Паблик приюта "Дорога домой"
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В Карелии организаторы акции "Гречка от Деда Мороза" подвели итоги: животные получат более четырех тонн крупы.

Участники акции "Гречка от Деда Мороза" собрали деньги, на которые будет приобретено более четырех тонн гречки животным, содержащимся в приютах. Об этом сообщила организатор акции Александр Сухова в соцсети.

"Ребята, все вместе собрали 300000₽! Этого хватит на 4250 кг. гречки. Карл, 4 тонны!!!", - написала Александра Сухова.

Она пояснила, что крупу получат пять петрозаводских приютов: "Дорога Домой", "Первый", "Ковчег", "Преданные сердца" и "Надежда".

Организаторы акции также сообщили, что накануне зарегистрировали благотворительный фонд помощи бездомным животным "Рекс".

Александра Сухова является волонтером приюта и в течение нескольких лет организует сбор средств для закупки питания, в котором нуждаются оставшиеся без хозяев животные.

Нехватка еды является одной из главных проблем приютов для животных. Так, в конце минувшего лета организаторы общественного приюта "Дорога домой" просили о помощи: животным в переполненном учреждении не хватало еды.

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