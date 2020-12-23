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В Петрозаводске собирают 6 тонн гречки для животных из приютов

Новости. Общество
07:50, 24 Декабря 2020
фото: Александра Сухова/vk.com/suhovapro
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В столице Карелии проходит акция "Гречка от Деда Мороза" для животных из пяти приютов города.

Петрозаводчанам предлагают стать новогодними волшебниками для бездомных животных.

"Давайте создадим Новогоднее волшебство - соберем вместе 6 тонн гречки для животных из всех приютов Петрозаводска! Этого хватит для 350 собак на 3 месяца. Ай-да! Уже в третий раз я организовываю в нашем городе акцию #ГречкаотДедаМороза, предлагая людям стать волшебниками, Дедами Морозами. В этом году ко мне присоединились мои коллеги по благотворительному фонду помощи бездомным животным "Рекс" (мы только зарегистрировали фонд", - пишет в соцсети организатор акции Александра Сухова.

В 2018-ом Александра вместе с единомышленниками собрали собрали 800 кг гречки, в 2019-ом - 1600 кг. Цель акции -2020 - 6 тонн для 5 приютов ("Первый Петрозаводский Общественный" , "Дорога Домой", "Ковчег", "Преданные сердца", группа "Надежда")

"433 т. р. (426 т. р. на 6 тонн гречки по 71 руб./кг и 7 т. р. на грузовую машину). Да, это большая сумма. Но это 433 человека по 1000 рублей или 866 человек по 500 рублей. И кажется уже не так не подъёмно. Мы сделали это волшебство в прошлом и позапрошлом годах, сделаем и в этом. Мы верим. Ваши 50-100 рублей помогут, а братья наши меньшие будут сыты", - пишет петрозаводчанка.

Акция проходит с 22 декабря 2020 года по 13 января 2021 года. Как стать ее участником, можно узнать здесь.

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