Общественный приют для животных в Петрозаводске переполнен – еды не хватает

Организаторы приюта "Дорога домой" взывают о помощи.

Руководитель общественного приюта для животных "Дорога домой" Анна Актанко на своей странице "ВКонтакте" просит неравнодушных горожан помочь.

"Сейчас очень тяжёлое время, мы еле сводим концы с концами, благотворительных акций по сбору помощи из-за короновируса нет и уже очень давно, руководство города, республики нам ничем не помогают, а собаки кушают каждый день. Приезжаете в приют, захватите с собой хоть пакетик крупы, не можете сами приехать, позвоните, мы постараемся забрать. Помогите приюту выжить", – написала Анна.

Анна также сообщила, что приют переполнен – кошек и собак не принимают.

Местных жителей просят помочь.