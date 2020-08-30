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Общественный приют для животных в Петрозаводске переполнен – еды не хватает

Новости. Общество
07:25, 31 Августа 2020
фото: © Паблик приюта "Дорога домой"
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Организаторы приюта "Дорога домой" взывают о помощи.

Руководитель общественного приюта для животных "Дорога домой" Анна Актанко на своей странице "ВКонтакте" просит неравнодушных горожан помочь. 

"Сейчас очень тяжёлое время, мы еле сводим концы с концами, благотворительных акций по сбору помощи из-за короновируса нет и уже очень давно, руководство города, республики нам ничем не помогают, а собаки кушают каждый день. Приезжаете в приют, захватите с собой хоть пакетик крупы, не можете сами приехать, позвоните, мы постараемся забрать. Помогите приюту выжить", – написала Анна.

Анна также сообщила, что приют переполнен – кошек и собак не принимают.

Местных жителей просят помочь.

 

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Комментарии

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новый
2020-08-31 09:57:59
Есть повод протестануть с плакатиками
Честное слово
2020-08-31 08:56:49
Прежде чем организовывать что то ,надо просчитывать всё риски, а не кричать : "помогите", когда петух клюнет в одно место!?!
Обратитесь в мэрию, там Стеллы за 80 миллионов ставят, значит денег полно, или на собак и кошек это не целевое использование?
Leopol'd
2020-08-31 09:56:20
Честное слово, похоже вы единственный в мире человек, просчитавший коронавирус и ограничения! Поздравляю!!!
Гость
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