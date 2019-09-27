Власти Петрозаводска открыли обновленный после реконструкции парк Железнодорожников (ФОТО)

В Петрозаводске благоустроили парк Железнодорожников, который долгое время пребывал в запустении.

Рабочие смонтировали арку на входе на территорию парка и благоустроили территорию, на которой теперь появилась детская площадка.

В пятницу, 27 сентября, петрозаводский парк Железнодорожников посетила мэр карельской столицы Ирина Мирошник.

"Как известно, город Петрозаводск именно в этом районе начинал активно застраиваться современными домами и объектами социальной инфраструктуры именно для сотрудников железной дороги. Это, конечно, в настоящее время имеет и другую ценность - как объект благоустройства, место отдыха петрозаводчан", - сказала Ирина Мирошник.

Она также отметила, что через парк проходит много людей, поэтому территорию должна быть благоустроена.

"В соответствии с рейтинговым голосованием по проекту "Городская комфортная среда" жители города выбрали эту территорию. Начали с дорожек, произвели отсыпку. Вырубили аварийные сухостойные деревья, которые нарушали концепцию парка и портили его структуру. Обустроили детскую площадку. Полагаю, что эти первичные действия очень востребованы и петрозаводчане их оценили", - заключила Ирина Мирошник.