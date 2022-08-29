Власти Петрозаводска ответили на жалобы на списание «лишних» денег при оплате проезда в троллейбусах

Несанкционированные списания денег с банковских карт пассажиров троллейбусов Петрозаводска при оплате проезда могут быть вызваны сбоем платежной системы.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города руководитель информационно-аналитического управления Анники Сильченко.

Она ответила на сообщения жителей города в социальных сетях. Они пожаловались, что с их банковских карт списывались деньги в те дни, когда они не ездили в троллейбусах. Такие же жалобы поступали и на маршрутные автобусы.

По словам Сильченко, ПМУП «Городской транспорт» вызвало специалистов платежной системы «Сбер Тройка» для проверки ее работы в троллейбусах.

По предварительной оценке, с банковских карт пассажиров могли списываться деньги за предыдущие поездки, когда оплата не проходила из-за сбоя системы.

Власти рекомендовали горожанам обращаться в ПМУП «Городской транспорт» или на сайт платежной системы «Сбер Тройка».