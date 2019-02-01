Власти Петрозаводска планируют построить "дублер" Карельского проспекта и сквозной проезд от Балтийской

Председатель комитета градостроительства и землепользования мэрии Петрозаводска Евгений Перов рассказал о создании дублера Карельского проспекта на Кукковке и о соединении улицы Балтийской с Комсомольским проспектом.

"Мы проектируем продление Комсомольского проспекта до проектируемого строительства улицы Тидена, что в перспективе позволит сделать дублер Карельского проспекта и связать два крупных микрорайона города проездом-дублером", - сказал Евгений Перов в эфире телеканала "Россия 24".

"Также мы проектируем продление Лососинского шоссе, деньги на это выделены. Сейчас мы готовим техническое задание и в ближайшее время выйдем на аукционные процедуры, что также свяжет проезд дублер с двумя микрорайонами", - сказал Евгений Перов.

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник подчеркнула, что "это не проекты и замыслы".

"Мы находимся в стадии разработки проектной документации, летом она будет представлена, пройдет все необходимые экспертизы, и соответственно далее пойдет федеральное финансирование. 2020-2021 годы это завершение строительства. В городе появятся новые развязки, которых в городе уже давно не было и которые необходимы, потому что город разрастается", - сказала Ирина Мирошник.

Евгений Перов также сказал, что планируется сделать на Кукковке сквозной проезд от улицы Балтийской до Комсомольского проспекта.