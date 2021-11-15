Власти Петрозаводска показали борьбу дворников со стихией (ФОТО)

Мэрия столицы Карелии показала, как дворники расчищают от снега парки и скверы Петрозаводска.

Техника и мобильные бригады ежедневно работают на общественных территориях в разных районах карельской столицы, заявляют в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

«Городской комбинат благоустройства» занимается содержанием парков, скверов, лестничных спусков, детских площадок и других элементов инфраструктуры.

Лестничные спуски в разных районах города расчищают от снега и посыпают противогололёдными материалами ежедневно. Уборка снега и борьба с наледью продолжается и на других элементах пешеходной инфраструктуры общественных территорий. Сегодня подрядчик чистит дорожки и площадки в парках Мира, Лес Победы, 50-летия Пионерской Организации, Лососинском и Голиковском, на аллеях Дружбы, Энтузиастов, Берёзовой, 300-летия Петрозаводска, в скверах Ивана Молчанова, Юрия Гагарина, Бородинском, на бульварах Студенческом и Победы, в Губернаторском саду и на велопешеходной дорожке, соединяющей разные районы города.

Ранее сообщалось, что сильные морозы в Карелии сменит оттепель.