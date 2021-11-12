«Разобьем обувь»: сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в республике в декабре.

После снегопадов в Карелию придут сильные морозы, но не надолго, буквально на пару дней. Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Гидрометцентре.

«Морозы будут непродолжительными. Антициклон выходит 5 декабря. Так, 5 и 6 декабря в по республике похолодает до -25 градусов, по Петрозаводску температура установится на отметке 17-19 градусов. А потом потихоньку начнет теплеть», — отметили синоптики.

Настоящая оттепель придет в середине декабря. По прогнозу специалистов Карельского Гидрометцентра, 15–16 декабря нас ждут плюсовые температуры.

«Плюсовая температура установится на территории всей республики, но также ненадолго, как и морозы. Но этого хватит, чтобы люди начали разбивать обувь», — предупредили специалисты.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков, оценивая готовность ЖКХ к морозам, заявил, что мы можем надеяться только на теплую зиму.