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«Разобьем обувь»: сильные морозы в Карелии сменит оттепель

Новости. Погода
15:03, 02 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали о погоде в республике в декабре.

После снегопадов в Карелию придут сильные морозы, но не надолго, буквально на пару дней. Об этом «Столице на Онего» рассказали в карельском Гидрометцентре.

«Морозы будут непродолжительными. Антициклон выходит 5 декабря. Так, 5 и 6 декабря в по республике похолодает до -25 градусов, по Петрозаводску температура установится на отметке 17-19 градусов. А потом потихоньку начнет теплеть», — отметили синоптики.

Настоящая оттепель придет в середине декабря. По прогнозу специалистов Карельского Гидрометцентра, 15–16 декабря нас ждут плюсовые температуры.

«Плюсовая температура установится на территории всей республики, но также ненадолго, как и морозы. Но этого хватит, чтобы люди начали разбивать обувь», — предупредили специалисты.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков, оценивая готовность ЖКХ к морозам, заявил, что мы можем надеяться только на теплую зиму.

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Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

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Generalus87
2021-12-02 16:03:37
Что такое «разбивать обувь»?
Д.Ю
2021-12-02 15:58:09
>По прогнозу специалистов Карельского Гидрометцентра

Дальше можно не читать
Hовый
2021-12-02 15:27:08
У специалистов есть фамилии, имена, отчества и дипломы об образовании ?
Изя
2021-12-02 15:49:31
Hовый, только звания и чины )))
Hовый
2021-12-02 16:21:11
Изя, там заочницы из пединститута. В школе работать сложно.
Изя
2021-12-02 15:48:20
Hовый, только QR коды ))) :)
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