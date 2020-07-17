Власти Петрозаводска покупают квартиры для расселения "аварийки"

На сегодняшний день расселено 129 аварийных квартир, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В столице Карелии продолжается реализация Региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого, в том числе, проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир - физические и юридические лица.

"Обращаем внимание, что администрация не приобретает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение квартир осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - цитирует пресс-служба администрации начальника управления жилищного хозяйства Ольгу Морозову.

Всего в рамках реализации программы в Петрозаводске необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017, общей площадью 30 тыс. кв.м. На сегодняшний день расселено 129 квартир общей площадью 6,2 тыс. кв.м.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов заявил, что администрация Петрозаводска сталкивается с большими сложностями при приобретении квартир на вторичном рынке в рамках программы расселения аварийного жилья.