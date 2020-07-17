890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Синоптики обещают теплую субботу без дождей в Карелии 1
17.07.2020 17:00
Совершивший смертельное ДТП водитель продолжает гонять по Петрозаводску, нарушая ПДД (ВИДЕО) 9
17.07.2020 11:58
"Столото" разыскивает обладателя выигрыша в 300 миллионов рублей
17.07.2020 21:30
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ
17.07.2020 21:00
Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека в панамке, подозреваемого в хищении (ВИДЕО)
17.07.2020 16:12
Подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара в центре Петрозаводска (ФОТО) 11
17.07.2020 12:27

Власти Петрозаводска покупают квартиры для расселения "аварийки"

Новости. Общество
10:21, 18 Июля 2020
фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Загрузка...

На сегодняшний день расселено 129 аварийных квартир, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В столице Карелии продолжается реализация Региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 года. Для этого, в том числе, проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир - физические и юридические лица.

"Обращаем внимание, что администрация не приобретает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Приобретение квартир осуществляется на специализированной платформе в соответствии с № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - цитирует пресс-служба администрации начальника управления жилищного хозяйства Ольгу Морозову.

Всего в рамках реализации программы в Петрозаводске необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017, общей площадью 30 тыс. кв.м. На сегодняшний день расселено 129 квартир общей площадью 6,2 тыс. кв.м.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов заявил, что администрация Петрозаводска сталкивается с большими сложностями при приобретении квартир на вторичном рынке в рамках программы расселения аварийного жилья.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

17.07.2020 14:13
Обществоведение
Свалка с видом на память
В карельском поселке Сергиево свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 2
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
16.07.2020 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
Вся аналитика

Чтиво

17.07.2020 09:00
Без политики
Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку
Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
13.07.2020 09:20
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»