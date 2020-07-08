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Власти Петрозаводска не могут купить жилье на вторичном рынке для расселения "аварийки"

Новости. Общество
12:25, 09 Июля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Администрация Петрозаводска сталкивается с большими сложностями при приобретении квартир на вторичном рынке в рамках программы расселения аварийного жилья, заявил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов

На заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов сегодня доложил о ходе реализации программы расселения аварийного жилья в регионе.

Напомним, на данный момент существуют три способа расселения: строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке и выплата компенсации собственникам.

"Проанализировав ситуацию по всем районам, приходим к выводам, что половина от всех планов расселения придется на строительство новых домов. Потому что приобретение жилья на вторичном рынке в ряде районов является проблемой. В Петрозаводске администрация города сталкивается с большими сложностями в приобретении квартир на "вторичке", когда исключается СКЗ и Соломенное. Риелторы в последнее время неохотно участвуют в торгах на приобретение жилья", - рассказал Виктор Россыпнов.

В качестве примера министр привел ситуацию с покупками в Петрозаводске квартир для инвалидов или семей с детьми-инвалидами из районов. Когда Минздрав подтверждает, что эти пациенты могут получить необходимую медицинскую помощь только в столице Карелии, Минстрой пытается в ручном режиме приобрести квартиры.

"Такие случаи есть в Беломорском районе. Но пока мы не можем решить эти вопросы", - отметил глава Минстроя республики.

Виктор Россыпнов напомнил, что в этом году в рамках действующей программы начнется строительство многоквартирных домов в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске. В Лахденпохье строительство уже началось, в Кондопоге, где планируется возвести два дома, проекты проходят экспертизу. В Петрозаводске застройщик получил земельный участок на улице Белинского и приступает к проектированию.

Новые дома построят также в Медвежьегорске, Пиндушах, Сортавале, Беломорске, Кемии Суоярви.

"В Олонце возникла проблема. Застройщик, который получил земельный участок при проведении аукциона, не смог предоставить банковскую гарантию, что является обязательным условием для заключения договора с муниципалитетом на выкуп квартир в строящемся доме. В связи с этим данный договор заключен не был. В настоящее время проект по строительству дома в Олонце перерабатывается", - рассказал Виктор Россыпнов.

Напомним, до конца 2023 года в Карелии по программе должны расселить почти 160 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это 646 домов с почти 4 тысячами квартир и 9171 человеком. На текущий момент, по словам Россыпнова, уже законтрактовано 18 тысяч кв. метров. Остается расселить еще почти 90 процентов от всего объема программы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-07-09 14:08:45
Дайте людям адекватные компенсации, предлусмотренные Жилищным Кодексом, тогда не надо будет приобретать квартиры на вторичном рынке, люди сами купят себе квартиры. А то сейчас творится с этой покупкой нечто невообразимое. На домах, признанных аварийными, висят объявления мэрии, что они готовы купить в этих домах квартиры в любом состоянии. И что же это получается, из аварийного дома собираются переселять в аварийный???
Бриг
2020-07-09 14:02:16
Зачем и покупать чего то , украв при этом . Отдайте деньги людям под закупку жилья и отдыхайте . чинуши .
Njkdez
2020-07-09 13:06:46
Кир, дружище)) разве подружка депутата матвеева г-жа Мирошник откажется от сладкой зарплаты в сто тысяч рублей?!
кир
2020-07-09 12:39:04
Зачем тогда взялись за программу расселения? Вы не владеете ситуацией. Откажитесь.
Гость
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