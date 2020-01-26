Власти Карелии планируют завершить программу расселения аварийного жилья на два года раньше

Программу расселения аварийных домов, действующую в Карелии до 2025 года, надеются выполнить до 2023 года.

"Один из наиболее острых вопросов в республике – диспропорция между количеством аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года, – 636 домов и после – 2071. При этом начать расселение второй группы аварийного фонда (признанных после 1 января 2017 года) в соответствии с законодательством будет возможно только после завершения действующей программы. В связи с этим главой республики поставлена принципиальная задача – досрочно завершить программу 2019-2025 годов: не позднее 2023 года", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" новый глава Минстроя республики Виктор Россыпнов

Всего в действующей программе 636 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает 9107 человек. Первый этап программы стартовал в марте 2019 года. За это время уже расселены 153 квартиры общей площадью 6,99 тыс.кв.м., в которых были зарегистрированы 384 человека. Кроме того, органы местного самоуправления за счет собственных средств расселили еще 40 жилых квартир, 108 человек получили новое жилье.

В рамках второго этапа будут расселены 264 квартиры (11 тыс.кв.м.), в которых проживает 681 человек.

По словам Россыпнова, помимо приобретения жилья на вторичном рынке, ведется работа и по строительству нового. В 2020 – 2021 годах в рамках программы планируется построить многоквартирные дома в Лахденпохье, Кондопоге, Кеми, Олонце и Петрозаводске.

"Прорабатывается вопрос начала строительства в 2020 году двух трехэтажных многоквартирных домов в Медвежьегорске и Пиндушах. В Сортавале на улице Первомайской в текущем году начнется строительство 100-квартирного жилого дома", - сообщил министр строительства Карелии.

Со списком домов, включенных в действующую программу расселения, можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что жильцы "аварийки" отказываются переезжать в купленные властями Петрозаводска старые квартиры.