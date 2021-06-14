Власти Петрозаводска покупают еще пять квартир для детей-сирот

Администрация столицы Карелии объявила аукционы по приобретению однокомнатных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщили в мэрии, на электронной площадке «ТЭК-Торг» сейчас объявлены пять аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м. Продать жилое помещение могут как юридические, так и физические лица. Срок окончания приема заявок — до 21 июня 2021 года.

Для собственников жилья разработана памятка о порядке участия в закупках.

Всего в 2021 году администрации города необходимо приобрести для детей-сирот 43 жилых помещения.

Напомним, в 2020 году, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств, было запланировано приобретение 88 квартир для детей-сирот.