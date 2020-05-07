Власти Петрозаводска покупают квартиры для расселения аварийных домов

Администрация столицы Карелии объявила аукционы на приобретение квартир для расселения аварийного фонда.

Как сообщили в мэрии, квартиры на вторичном рынке приобретут в целях реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, а также обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В программе по расселению участвуют 83 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Это 718 жилых помещений общей площадью 30 тыс. кв. метров и 1942 человека. На сегодняшний день администрация города расселила 88 жилых помещений, площадью 4,3 тыс. кв. м. Для завершения первого из четырех этапов адресной программы необходимо достигнуть отметки в 5,8 тыс. кв.м, напомнили в мэрии города.

К участию в аукционах на приобретение квартир приглашаются физические и юридические лица.

В период приостановки приема граждан специалистами администрации в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для собственников аварийного жилья организована горячая линия. По вопросам, связанным с расселением фонда или получением денежной компенсации, можно обратиться по телефону: 71-35-23.

Ранее сообщалось, что администрация столицы Карелии планирует расселение аварийных домов в районе Старая Кукковка и застройку освободившихся участков современным жильем.