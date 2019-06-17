Власти Петрозаводска пообещали купить летом 20 квартир для расселения аварийного фонда

Более 20 квартир будет куплено на вторичном рынке для переселения жильцов аварийного фонда, сообщили в администрации Петрозаводска.

Первые помещения в рамках новой Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы будут куплены уже этим летом.

На территории Петрозаводска Программой предусмотрено поэтапное расселение граждан из 83 многоквартирных домов, признанных аварийными в период с 01.01.2012 до 01.01.2017.

Всего планируется расселить 1942 человека из 737 квартир.

Собственники жилых помещений в аварийных домах могут выбрать один из способов расселения - выплата возмещения за жилое помещение или предоставление другого жилого помещения взамен изымаемого, пояснили в управлении жилищного хозяйства администрации.

В настоящее время в рамках I этапа реализации Программы Администрацией активно ведутся мероприятия по приобретению 23 жилых помещений у физических и юридических лиц для расселения жильцов аварийного фонда. Ориентировочный срок проведения аукционов – июль 2019 года.

Администрацией планируется также возведение новых жилых домов. В числе территорий для возможного строительства рассматриваются участки на улице Белинского, в районах Сулажгора и СКЗ.

Также обращаем внимание, что собственники аварийных помещений, включенных в Программу, которые выбрали способ расселения – предоставление другого жилого помещения, могут обратиться за консультацией к специалистам управления жилищного хозяйства администрации по вопросу приобретения жилого помещения. Телефон для справок: 71-34-88, адрес: пр.Ленина, д.2, кабинет 331.