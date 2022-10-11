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Власти Петрозаводска пообещали наладить на берегу Онего очистку ливневых стоков от нефтепродуктов

Новости. Общество
13:18, 23 Ноября 2022
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

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Администрация Петрозаводска планирует строительство локальных очистных сооружений для предотвращения сброса нефтепродуктов в Онежское озеро в районе улицы Московская.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках муниципального контракта компания «Промышленные системы водоснабжения» проводит обследование выпусков ливневой канализации в этом районе. Сейчас там установлены боновые заграждения и накопитель. По оценке властей, загрязнённые стоки в озеро не поступают.

По итогам обследования подрядчик представит в администрацию предложения о технологиях очистки ливневого стока. Типовое техническое задание на проектирование локальных очистных сооружений компания должна представить до конца года. После этого администрация Петрозаводска будет изыскивать финансирование для строительства.

Как сообщалось ранее, очистку ливневых стоков собирались проводить в рамках международного проекта PeatStop. В районе Приозерного парка на улице Московской планировалось установить фильтр для улавливания нефтепродуктов с использованием торфа. Однако послее введения санкций Финляндия отказалась финансировать проект.

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