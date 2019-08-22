Власти Петрозаводска планируют снести несколько ларьков на Кукковке

Администрация столицы Карелии обратилась к хозяевам киосков на улице Ровио с требованием убрать самовольно установленные постройки.

Мэрия Петрозаводска дала две недели хозяевам киосков, находящихся по адресу ул. Ровио, 15, на демонтаж объектов.

По информации городской администрации, киоски установлены самовольно и незаконно. Мэрия предлагает владельцам нестационарных объектов убрать их до пятого сентября своими силами и средствами.

"В противном случае демонтаж будет произведен Администрацией с возложением расходов на собственников объектов", - сообщается на сайте мэрии карельской столицы.