Власти Петрозаводска планируют снести несколько ларьков на Кукковке

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Администрация столицы Карелии обратилась к хозяевам киосков на улице Ровио с требованием убрать самовольно установленные постройки.
Мэрия Петрозаводска дала две недели хозяевам киосков, находящихся по адресу ул. Ровио, 15, на демонтаж объектов.
По информации городской администрации, киоски установлены самовольно и незаконно. Мэрия предлагает владельцам нестационарных объектов убрать их до пятого сентября своими силами и средствами.
"В противном случае демонтаж будет произведен Администрацией с возложением расходов на собственников объектов", - сообщается на сайте мэрии карельской столицы.
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