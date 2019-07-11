Власти Петрозаводска пообещали устранить причину протечки в Центре гимнастики

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В администрации карельской столицы пообещали решить вопрос с протечкой заменой оборудования.
"Причиной протечки дождевой воды в здание Центра спортивной гимнастики стала нештатная работа клапана дренажной системы. В ближайшее время будет решен вопрос по усилению или замене оборудования", - говорится в сообщении администрации.
Уточняется, что из-за подтопления частично промок спортивный инвентарь: маты и синтетические элементы заполнения гимнастической ямы.
Сообщение о подтоплении центра поступили от работников учреждения 8 июля после проливных дождей.
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