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Новости. Общество
09:25, 30 Июля 2018

Власти Петрозаводска попросили продавцов трусами и платьями свернуть торговлю

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Очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле состоялся в Петрозаводске, сообщили в городской администрации.

Специалисты администрации города совместно с сотрудниками полиции проинспектировали территорию возле улицы Ключевой.
В ходе проверки пресечена работа нескольких незаконных торговых точек, по фактам нарушений законодательства составлены три протокола, которые переданы в городскую административную комиссию для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, с начала года сотрудниками отдела потребительского рынка администрации в отношении нарушителей составлено более 100 протоколов. Помимо этого совместно с работниками ПМУП "Автоспецтранс" еженедельно проводятся рейды по демонтажу самовольно установленных приспособлений для уличной торговли. В суде рассматривается иск администрации к одному из расположенных в центре города товариществ собственников жилья, предоставляющего придомовую территорию уличным коммерсантам.

Специалисты предупреждают, что покупка продуктов и товаров сомнительного происхождения у нарушающих закон предпринимателей может быть опасна для здоровья.

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