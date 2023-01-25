Власти Петрозаводска потратят на отлов 300 бродячих собак более 4 млн рублей

Администрация города заключила договор с ООО «Северин» на отлов бродячих животных.

В этом году Министерство сельского и рыбного хозяйства республики выделило Петрозаводску субсидию на отлов безнадзорных животных. Ее размер - 4,3 млн рублей. В феврале мэрия дополнительно планирует заключить муниципальный контракт. Всего в этом году подрядчику предстоит поймать около 300 безнадзорных собак, рассказали в администрации города.

В мэрии напомнили горожанам о недопустимости самовыгула домашних питомцев. Это опасно как для самого животного, так и для окружающих, на которых собака может напасть. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несет владелец.

Сообщать о безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051. При обращении необходимо максимально точно указать место обитания собаки, желательно с привязкой к конкретному адресу, дать общее описание животного и оставить контактный номер телефона.

Ранее сообщалось, в Карелии наказали хозяйку собаки, прокусившей руку ребенку.