В Карелии наказали хозяйку собаки, прокусившей руку ребенку

Юному жителю Муезерского района заплатят компенсацию за укус собаки.

Муезерский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора района в защиту прав несовершеннолетнего о компенсации морального вреда, сообщили в судебной инстанции.

Установлено, что в августе 2022 года во дворе жилого дома в поселке Тикша на ребенка напала собака и укусила его за руку. Пострадавший испытал физическую боль, сильный стресс, был напуган.

Хозяйка собаки объяснила, что не хотела причинить вред здоровью ребенка, собака была привязана, но случайно сорвалась. Не оспаривая своей вины в произошедшем, женщина просила учесть ее имущественное и социальное положение и снизить размер заявленной прокурором компенсации морального вреда.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены частично, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 35000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, стая собак пугает детей у продуктового магазина в райцентре Карелии.